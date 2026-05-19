Fiyatlar ikiye katlandı, tahminler yükseldi: Gümüş krizlerin kazananı olabilir

Uzun süredir altının gölgesinde kalan gümüş, son yıllardaki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların daha fazla ilgisini çekerken gümüş fiyatlarına ilişkin tahminler değişiklik gösteriyor.

Fiyatlar kısa sürede ikiye katlandı

2025 başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde bulunan gümüş, 2026 başında 121 dolarla rekor kırdı. Uzmanlara göre gümüşün yönü enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik risklerle şekillenirken özellikle doların değer kaybettiği dönemlerde yatırımcılar gümüş ve altın gibi fiziki varlıklara yöneliyor. Güneş panelleri, otomotiv ve elektronik üretiminde artan kullanım, gümüşe yönelik endüstriyel talebi de hızla büyütüyor. Altının pahalı hale gelmesi de yatırımcıları gümüşe çekiyor.

Gümüş fiyatlatı ne kadar olur?

Gümüş talebi artarken büyük finans kuruluşları 2026 sonuna kadar gümüşün ons fiyatının 80 doların üzerine çıkabileceğini, 2030'a kadar da 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Ancak gümüş, altına göre daha fazla oynaklık gösteriyor. Analistler bu noktada 2026 başında 113 doları aşan fiyatın haftalar içinde 77 dolara gerilediğini ve gümüşteki oynaklığın rekor seviyelere tırmandığını hatılatıyor.

1000 dolar senaryosu

Öte yandan kısa vadede gümüşün 1.000 dolara ulaşması ihtimalini değerlendiren analistler, bunun gerçekçi olmadığını belirleterek önümüzdeki yıllarda 100-150 dolar bandına işaret ediyor. Gümüşte yükseliş beklentisi güçlü olsa da fiyat dalgalanmalarının süreceği vurgulanıyor.

Dev bankalar ne diyor?

-UBS Group gümüşün 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

-HSBC ise gümüş fiyatına ilişkin 2026 ve 2027 yılları için tahminlerini yükselterek, orta vadede değerli metalde sınırlı bir yükseliş beklediğini belirtti.

HSBC, gümüşün fiyatının 2026'da ons başına ortalama 75 dolar, 2027'de ise 68 dolar olacağını öngördü. Bankanın önceki tahminleri ise sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolardı.

-JPMorgan gümüşün esas olarak madencilik yan ürünü olması nedeniyle arzın kısıtlı olduğunu belirterek 81 dolar hedefliyor.