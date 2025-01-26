FKB son anketi açıkladı: Ocak ayında beklenen enflasyon ne kadar?

Türkiye ekonomisini bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla da büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) ocak bülteni yayımlandı.

FKB’nin aralık ayı endeksi ve ocak ayı beklenti anketi verilerinde, orta ve uzun vadede uygulanan sıkı para politikasının, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği görüldü.

Enflasyon beklentisi yüzde 0,51 arttı

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi ocak ayı sonuçlarına göre; ocak ayı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre yüzde 0,51 artarak, yüzde 2,77’ye yükseldi. Ancak 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinde belirgin bir azalış görüldü.

En yüksek değişim aralıkta

Değişim trendine bakıldığında; 2024 yılının son 6 aylık döneminde Ağustos ayı dışında artış yönünde bir eğilim görüldü. Aralık 2024’te endeks değeri, 2024 yılı en yüksek değerini gördüğü Kasım ayının ve 2024 yılı ortalaması olan 99,33 değerlerinin üzerine çıkarak, bir önceki aya göre 0,81 puan artışla 100,99 değerine ulaştı.

Finansal Kiralama Endeksi 0,1 puan yükseldi

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Aralık 2024’te 1,56 puan artarak 102,27 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 0,1 puan artarak 102,75’e ve Finansman Endeksi ise 0,75 puan artarak 97,94 değerine yükseldi.

FKB Ekonomik Görünüm Anketi Ocak ayı sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2025 yıl sonu için yüzde 3,14 ve 2026 yıl sonu için yüzde 3,53 oldu. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, gerek 2025 yıl sonu ve gerekse de 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün üzerinde oldu.

Ekonomideki çarklar yeniden dönmeye başladı

FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endekste baz değer olan 100’ün üzerindeki seyrin, ekonomi politikalarında atılan adımların reel sektöre olumlu yansımalarını ortaya koyduğunu ve ekonomideki çarkların yeniden dönmeye başladığını vurguladı. Prof. Dr. Şeker, bununla birlikte, enflasyonist beklentilerin hala sürdüğünü ve önceki dönemlere kıyasla daha az etkili olsa da enflasyonun hala bir risk unsuru olarak varlığını koruduğunu belirtti.