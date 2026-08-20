FKB yıl sonu beklentilerini açıkladı: Büyüme tahmini geriledi, enflasyon yükseldi

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Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Ekonomik Görünüm Endeksi 101,60 puan seviyesinde gerçekleşti. Faktoring Sektörü Endeksi 102,06, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 104,88 ve Finansman Sektörü Endeksi ise 96,01 puan olarak kaydedildi.

Aralık 2025'te 102,52 puan düzeyinde bulunan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi, 2026 yılına 100,7 puanla başlamıştı. Temmuz itibarıyla endeks, yılbaşına kıyasla 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,95 puan yükseldi. Bir önceki aya göre 0,48 puanlık düşüş yaşanmasına rağmen endeks 100 puanlık eşik değerin üzerinde kalmaya devam etti.

FKB üyesi finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ile FKB yönetici ve uzmanlarının katıldığı Ağustos ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, 1-7 Ağustos 2026 tarihlerinde 70 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Alt endekslerde gerileme

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi, bir önceki dönemdeki 102,08 puandan 101,60 puana geriledi. Böylece endekste 0,48 puanlık düşüş görülürken, 100 eşik değerinin üzerindeki seyir korundu.

Alt endekslerde de düşüş kaydedildi. Faktoring Sektörü Endeksi 0,37 puanlık azalışla 102,06'ya, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 0,90 puanlık düşüşle 104,88'e geriledi. Finansman Sektörü Endeksi de 0,49 puan azalarak 96,01 seviyesinde gerçekleşti.

2026 büyüme beklentisi yüzde 3,14

Ağustos ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre katılımcıların 2026 yıl sonuna ilişkin GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,14 oldu. Temmuz ayında yüzde 3,18 olarak ölçülen beklenti, 0,04 puan aşağı çekildi.

2027 yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 3,56 olarak kaydedildi. Bir önceki ay yüzde 3,64 seviyesinde bulunan beklentide 0,08 puanlık gerileme yaşandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Katılımcıların Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,84 olarak belirlendi. Temmuz ayında yüzde 1,58 olan aylık enflasyon beklentisi böylece yükseldi.

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47, 2027 yıl sonu beklentisi ise yüzde 23,38 oldu. Temmuz ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 30,32 ve yüzde 22,66 seviyesinde bulunuyordu. Böylece hem 2026 hem de 2027 yıl sonuna yönelik enflasyon beklentilerinde sınırlı artış kaydedildi.

Dolar/TL beklentileri yukarı yönlü güncellendi

Ankete katılanlar, Ağustos ayı sonunda dolar/TL kurunun ortalama 48,03 TL olmasını bekliyor. 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 52,11 TL, 2027 yıl sonu beklentisi ise 61,21 TL olarak ölçüldü.

Temmuz ayında 51,75 TL olan 2026 yıl sonu kur beklentisi 52,11 TL'ye yükselirken, 2027 yıl sonuna ilişkin beklenti de 60,32 TL'den 61,21 TL'ye çıktı.

Ticari kredi faiz beklentisi geriledi

Ağustos ayında kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi yüzde 45,26 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 45,62 seviyesinde bulunan beklenti 0,36 puan geriledi.

FKB üyesi kurumlara yönelik sektör ortalama faiz oranı beklentisi ise yüzde 51,38'e yükseldi. Söz konusu oran bir önceki ay yüzde 50,46 seviyesindeydi. Böylece sektör ortalama faiz beklentisinde aylık bazda 0,92 puanlık artış yaşandı.

Katılımcıların yüzde 57'si işlem hacminde artış bekliyor

Sektör temsilcilerinin gelecek üç aylık döneme ilişkin tahminlerinde işlem hacmindeki artış beklentisi öne çıktı. Katılımcıların yüzde 57'si işlem hacminin yükseleceğini belirtirken, yüzde 34'ü değişiklik beklemediğini, yüzde 9'u ise düşüş öngördüğünü bildirdi. Temmuz ayında işlem hacminde artış bekleyenlerin oranı yüzde 53'tü.

Takipteki kredi oranlarına ilişkin beklentilerde ise katılımcıların yüzde 70'i gelecek üç ayda artış öngördü. Yüzde 26'lık kesim değişiklik beklemezken, yüzde 4'lük kesim düşüş tahmininde bulundu.

Tahsilat görünümünde katılımcıların yüzde 50'si mevcut seviyenin korunacağını belirtirken, yüzde 25'i artış, yüzde 25'i ise azalış bekledi. Sektörlerin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerde yüzde 17'lik kesim önümüzdeki üç aya daha iyimser bakarken, yüzde 59 mevcut görünümün süreceğini, yüzde 24 ise daha kötümser bir tablo beklediğini ifade etti.

Şeker: Ekonomik görünümde iyimser beklentiler korunuyor

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin akademik danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin 0,48 puanlık sınırlı düşüşüne rağmen 100 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ve bunun banka dışı finans sektöründeki iyimserliğin korunduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Şeker, sektör temsilcilerinin önümüzdeki üç ay için işlem hacmi artışı beklerken aynı zamanda takipteki kredi oranlarında da yükseliş öngörmesini ve genel ekonomik beklentilerde büyük oranda mevcut durumun korunacağını tahmin etmesini, sektörün hem birincil hem de ikincil verilerle desteklenen ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde olduğu şeklinde yorumladı.