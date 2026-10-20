Fon piyasalarında gözler Meclis'te: Yılmaz'dan yatırımcı ödemelerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında belirli fonlarda ortaya çıkan sorunların çözümü için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarının Türkiye'nin kalkınma sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, sorunların aşılmasıyla piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Haksız kazançların yatırımcılara ödenmesi için çalışma yürütülüyor

Başkanlığını yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun şekilde çalıştığını açıklayan Yılmaz, sorunlu fonlara yönelik idari ve adli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde uygulandığını bildirdi.

Olağan tasfiye işlemlerinin hızla sürdüğünü belirten Yılmaz, olağanüstü tasfiye süreçleri için gerekli yasal düzenlemelerin Meclis gündeminde olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, yatırımcılara yapılacak ödemelerin miktarına veya takvimine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

"Fonların yüzde 90'ından fazlası kurallara uygun çalışıyor"

Cevdet Yılmaz, belirli fonlarda yaşanan sorunların tüm sermaye piyasasına mal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sorunlu fonlara yönelik tedbirlerin, piyasanın büyük bölümünü oluşturan sağlıklı fonları da kapsıyormuş gibi gösterilmesinin yatırımcılara ve sisteme zarar verdiğini belirtti.

Yılmaz, "Kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algılar sisteme ve yatırımcılara zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 10 ay önce de benzer bir uyarıda bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, sorunlu yapıların tasfiye edilmesi sırasında sermaye piyasalarının geneline zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Fonlara ve hisse senetlerine yatırım yapmak suç değildir"

Yılmaz, açıklamasında yatırım faaliyetleri ile hukuka aykırı piyasa işlemleri arasındaki ayrıma da dikkat çekti. Fonlara, hisse senetlerine ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın suç olmadığını, aksine ekonomi politikaları kapsamında desteklendiğini belirtti. Buna karşılık dolandırıcılık, manipülasyon ve piyasayı bozucu hukuka aykırı işlemlerin suç teşkil ettiğini vurguladı. Yılmaz, bu ayrımın doğru yapılmamasının hem yatırımcılara hem de Türkiye ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Manipülasyon yapanlara karşı kararlılık mesajı

Sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlem yapanların sonuçlarına katlanması gerektiğini belirten Yılmaz, denetim ve düzenleme süreçlerinin somut sorunlar üzerinden yürütülmesinin önemine işaret etti.

Sorunlu fonlara müdahale edilirken kurallara uygun faaliyet gösteren şirketlerin ve yatırımcıların korunması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, sermaye piyasalarının güvenilirliğini korumanın başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar olmak üzere tüm ilgili tarafların ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Belirli fonlardaki sorunların giderilmesiyle Türkiye'nin sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirtti.