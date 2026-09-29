Fon soruşturmasında kritik toplantı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geldi

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Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken Ankara’da dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin yanı sıra finans piyasalarının düzenleyici ve denetleyici kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Erdoğan fon soruşturması için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Eylül’deki Kabine Toplantısı sonrasında fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini ve finansal sisteme yayılan bir risk bulunmadığını söyledi.

Erdoğan ayrıca kapatılan fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, sermaye piyasalarının işleyişine yönelik idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı.