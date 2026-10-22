Fon tasfiyesi devam ediyor: 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL ödendi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının son durumu, yatırımcılara yapılan ödemeler ve devam eden hukuki süreçler ele alındı.

Hedef Portföy'e ait 18 fonun tasfiyesi tamamlandı

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim itibarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan 13 fonun tasfiye işlemlerinin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

55 bin 755 hesaba 49,7 milyar lira ödendi

Açıklamada, tasfiye sürecinin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen işlemlere ilişkin toplam veriler de paylaşıldı.

Buna göre, tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 47'ye gerilerken, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar lira tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı.

Kalan fonlar için Meclis'teki düzenleme bekleniyor

Tasfiye işlemlerinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki güvence altına alınmasını amaçlayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sürüyor.

Teklifin kısa süre içerisinde yasalaşmasının beklendiği belirtilirken, düzenlemenin kabul edilmesinin ardından kalan fonlara yönelik ara ödeme süreçlerinin hızlandırılacağı bildirildi.

Öte yandan, fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik çalışmaların Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takip edildiği kaydedildi.

Borsa üzerindeki olumsuz etkiler önlenecek

İletişim Başkanlığı, tasfiye işlemlerinin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütüleceğini vurguladı. Süreçte, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödemelerini en yüksek değerden alabilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yeni görevlendirme duyuruldu

Tasfiye işlemlerinin teknik düzeyde günlük olarak takip edilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.