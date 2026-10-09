Fon teklifi Meclis'te! Detaylar belli oldu... Yatırımcı alacakları nasıl hesaplanacak?

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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarıyla ilgili yasal düzenlemede kritik aşamaya gelindi.

Bugün TBMM'ye sunulan kanun teklifi, yatırımcı alacaklarının hesaplanmasından sorumluların mal varlıklarına kadar birçok konuda yeni kurallar öngörüyor.

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in aktardığı teklifte, tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi amacıyla yedi önemli başlık bulunuyor.

1 milyon TL'nin altındaki yatırımlar için tam ödeme imkânı

Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, yatırımcılara yapılacak ara ödemeleri kapsıyor.

Tüm fon pay sahiplerinin alacaklarını karşılayacak yeterli nakit oluşmaması durumunda, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı ödenebilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Ancak dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması halinde ödemeler, bütün fon pay sahiplerinin hak oranları korunarak oransal şekilde gerçekleştirilecek.

Yatırımcı alacakları nasıl hesaplanacak?

Kanun teklifinde yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasına ilişkin yöntem de belirleniyor.

Hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici ve üretici fiyat endekslerinin aritmetik ortalaması dikkate alınacak.

Ara ödeme mekanizmasında ise yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınacak.

TMSF bünyesinde özel hesaplar kurulacak

Tasfiye sürecindeki 131 yatırım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde özel bir "Geri Kazanım Hesabı" oluşturulacak.

Her fon için ayrı alt hesaplar açılacak. Bu hesaplarda toplanan paralar TMSF'nin kendi mal varlığından ayrı tutulacak.

Ayrıca hesaplarda biriken tutarlar, kamu alacakları dahil olmak üzere haczedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek veya başka amaçlarla kullanılamayacak.

Fonlardaki zararlardan kim sorumlu tutulacak?

Teklif, fonların mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını da düzenliyor.

Mevzuata aykırı, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle fonları zarara uğratan kişi ve kurumlara yönelik sorumluluk hükümleri getirilecek.

Zararlardan öncelikle fonun kurucusu ve yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

Tahsil edilemeyen tutarlar için SPK tarafından belirlenen diğer sorumlu kişilerin mal varlıkları üzerinden TMSF tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri başlatılacak.

Sorumluların mal varlıkları için yeni hükümler

Düzenlemeye göre, tahsilat sürecinde sorumluların mal varlıkları üzerinde yeni icra takibi başlatılamayacak.

Mevcut ihtiyati tedbirler ve hacizler ise kendiliğinden kalkacak.

Böylece tasfiye sonucunda eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsil edilmesi ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Fazla ödeme alanlara gönüllü iade imkânı

Kanun teklifinde, daha önce gerçeğe aykırı değerler üzerinden ödeme alan kişilere ilişkin bir düzenleme de bulunuyor.

Bu kişilerin emsal getiriyi aşan tutarları isteğe bağlı olarak iade etmelerine imkân tanınacak.

Gönüllü iadeler yoluyla fon havuzunda biriken tutarın artırılması amaçlanıyor.