Fon teklifinde yeni düzenleme: Bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı

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AK Parti'nin yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sürüyor. Teklifin 3. maddesi için AK Parti tarafından verilen önerge, yapılan değerlendirmelerin ardından kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı. Böylece düzenlemenin kapsamı, bloke edilen işlemleri de içerecek şekilde genişletildi.