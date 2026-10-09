Fon teklifinin detayları belli oldu, gözler saat 15.30'da
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni bugün saat 15.30'da TBMM Başkanlığı'na sunacak. Teklifin detayları belli oldu.
131 fonun tasfiyesi için kanun teklifi Meclis'e geldi. AK Parti, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30'da TBMM Başkanlığı'na sunacak.
Yaklaşık 1 trilyon liralık büyüklüğe sahip fonlarda 450 bin yatırımcı bulunuyor. Kanun teklifindeki dikkat çeken başlıklar şunlar:
- Fonlardan hukuka aykırı çıkarılan değerler geri kazanılacak.
- TMSF el konulan mal varlıklarına kayyum olarak atanabilecek.
- TMSF, kayyum atanırsa, dava sonucunu beklemeden mal varlıklarını satabilecek.
- Tasfiye sonrası geri kazanılan tutarlar YTM üzerinden ödenecek.
- Geri kazanılan tutarlar TMSF'de her fon içi ayrı hesapta tutulacak.
- Belirli piyasa suçlarından sorumlu olduğu tespit edilenlere ödeme yok.
- Fon varlıklarının borsa dışında satışına SPK onay verebilecek.
- Ara ödeme hesabında enflasyon endekslemesi uygulanmayacak.
- Net yatırım tutarı TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin ortalamasıyla hesaplanacak.