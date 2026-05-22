Fon yöneticileri ve enerji piyasası uzmanlarının petrol fiyat beklentisi açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerçekleşen askeri çatışmaların petrol arzında yol açtığı kayıpları dengelemek amacıyla küresel talebin yavaşlaması ve petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına 100 dolar seviyesine yakın seyretmesi bekleniyor. Bloomberg Intelligence tarafından bu ay varlık yöneticileri ve enerji piyasası uzmanlarından oluşan 126 katılımcıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında, piyasa aktörlerinin çoğunluğunun Brent ham petrolünün gelecek 12 aylık dönemde ortalama 81 ile 100 dolar arasında hareket etmesini beklediği kaydedildi.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, petrol fiyatlarının gelecek yıllarda varil başına 5 ile 15 dolar arasında kalıcı bir risk primi taşıyacağını tahmin ederken, bu primin 20 doları aşmasını bekleyenlerin oranının düşük kaldığı bildirildi.

Brent ham petrol fiyatlarındaki jeopolitik risklerin kalıcı olduğu tahmin ediliyor

Bloomberg Intelligence analistleri Salih Yılmaz ve Will Hares, anket sonuçlarının jeopolitik risklerin kalıcı olarak görüldüğünü ancak uzun vadeli fiyat rejimi için temel bir değişim anlamına gelmediğini aktardı. Analistler, katılımcıların arz ve talebin kademeli olarak yeniden dengeleneceğini ve fiyatların nispeten istikrarlı bir aralıkta kalacağını varsaydıklarını ifade etti.

Ankette gelecek yıl arz açıklarını telafi edecek en olası mekanizma olarak talep daralması öne çıkarken, bunu ticaret akışlarının yeniden yönlendirilmesi, OPEC+ üretim politikası ayarlamaları ve stratejik rezervlerden yapılan salınımlar izledi. Katılımcıların çoğunluğu küresel arz kesintilerinin günlük 3 milyon ile 7 milyon varil arasında gerçekleşeceğini öngördü.

Hürmüz Boğazı nakliye hacminin normal seviyenin altında kalması bekleniyor

İran'daki askeri çatışmalar 12'nci haftasına girerken, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz trafiğinin kısıtlanması küresel enerji fiyatlarını ve enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Anket verilerine göre, boğazdan geçen petrol akışının tamamen durmasa da kısıtlı kalmaya devam etmesi bekleniyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı, boğazdan geçen nakliye hacminin gelecek 12 ay boyunca günlük normal seviye olan 20 milyon varilin yüzde 51'i ile yüzde 75'i arasında gerçekleşeceğini tahmin etti. Fiziksel arzın daraldığına dair verilere rağmen ham petrol fiyatlarındaki hareketlerin nispeten sınırlı kaldığı görüldü.

ABD ham petrol üretimi için 14.1 milyon varil seviyesi öngörülüyor

Batı Teksas Tipi ve Brent ham petrolü vadeli işlemlerinde fiyat artışlarına yönelik opsiyon sözleşmeleri için ödenen primler, çatışmaların başladığı şubat ayı sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Serbest fonların net uzun pozisyonlarını da aynı dönemden bu yana en düşük seviyeye indirmesi, piyasanın fiyat yükselişlerinden ziyade oynaklık yönetimine odaklandığını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri kayaç petrolü üreticilerinin arzı artırması beklenirken, bu büyüme oranının piyasayı tamamen dengelemek için yeterli olmayacağı tahmin ediliyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, ülkede ham petrol üretiminin 2027 yılında günlük 14.1 milyon varil ile rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Piyasalar, 7 Haziran 2026 tarihindeki resmi OPEC+ bakanlar toplantısında alınacak üretim kotaları kararlarını takip edecek.