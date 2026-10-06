Fonlardan çıkan para nereye gitti? TCMB Başkanı Karahan açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel gelişmelerden Türkiye ekonomisine enflasyondan ve para politikası çerçevesine kadar kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi"

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirten ve bu kaynakların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini açıklayan Karahan, "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.

"Dezenflasyon devam ediyor"

Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirten Karahan, enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ifade etti. Şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, "Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Karahan, enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü kaydederken yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini söyledi.

Kira enflasyonu yavaşladı

Karahan, kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde yavaşladığını ve hizmet enflasyonundaki kira kaynaklı ataletin gücünü kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları, son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme, hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm, kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor."

Ana eğilim yüzde 23,7'ye geriledi

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini belirtti. Bu seviyenin mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında kaldığına dikkat çekti.

Karahan, ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.

"İhtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerekiyor"

Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini ifade etti. Ancak yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin risk olmaya devam ettiğini belirten Karahan, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Cari açıkta artış sınırlı kalacak

Karahan, olumsuz dış koşullara rağmen üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Rezervler 171 milyar dolara yükseldi

Karahan, son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirtti.

27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini belirten Karahan, "Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor" dedi.

"Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanacağız"

Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirterek, "Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.