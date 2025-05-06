Forbes 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı: İşte Türkiye'nin en zenginleri...

Forbes tarafından 4 yılın ardından yeniden 'En Zengin 100 Türk' listesi yayımladı. En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer aldı.

2020 yılında hazırlanan son listede 119 kişinin toplam serveti 100 milyar dolardı.

Forbes'a göre, en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker olurken ikinci sıraya 4,8 milyar dolarlık servetiyle BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin yerleşti. Üçüncü sırada ise 4,3 milyar dolar servetiyle Cemil Kazancı yer aldı.

Ayrıca bu yıl ilk kez listeye girenler de oldu. Bu isimler; Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı oldu.

İşte sırasıyla en zengin 100 Türk'ün listesi: