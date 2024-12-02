Forbes’e göre Türkiye’nin en zengin 2'nci ismi İpek Kıraç oldu! (İpek Kıraç nereli, kaç yaşında)

ABD merkezli finans ve iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye’nin En Zenginleri listesini güncelledi.

Listenin 2'nci sırasında ise 3,1 miyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç yer aldı.

39 yaşındaki İpek Kıraç bu gelişmeyle birlikte merak konusu oldu. “İpek Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında” gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

İpek Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

1984 İstanbul doğumlu İpek Kıraç, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Vehbi Koç’un torunu, Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı olan Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlendi.

İpek Kıraç yönetiminde Sirena Marine, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinde küresel ölçekte tercih edilen bir tedarikçi haline geldi.

İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.