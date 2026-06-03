Ford ABD'de yüz binlerce aracı geri çağırıyor

ABD otomotiv sektörü düzenleyici otoritesi NHTSA çarşamba günü yaptığı açıklamada Ford Motor şirketinin geniş çaplı bir adım attığını duyurdu. Kurum, Ford emniyet kemeri sorunu sebebiyle ülke genelinde tam 419 bin 967 aracı geri çağıracağını açıkladı. Geri sarma ve uzama fonksiyonlarındaki mekanik problem kaza anında yolcuları koruyamayacağı için yaralanma riskini artırıyor. Şirket hisseleri haberle birlikte yüzde 2.89 değer kaybetti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kapsamına belirli 2018-2022 model Expedition ve Lincoln Navigator araçların girdiğini belirtti. Sürücü veya ön yolcu koltuğundaki Ford emniyet kemeri gergisi mekanizmayı aniden kilitleyebiliyor. Mekanizmanın geri sarılmasını ya da uzatılmasını tamamen engelleyen arıza güvenlik açığı yaratıyor. İlgili modelleri kullanan sürücülerin can güvenliği gerekçesiyle teknik düzeltme gerekiyor.

Ücretsiz değişim süreci başlıyor

NHTSA, kilitlenme riskinin çarpışma anında koruma performansını düşürdüğünü kaydetti. Yetkili bayiler araçlardaki geri sarıcı üniteleri inceleyerek gerekli hallerde parça değişimini tamamen ücretsiz yapacak. Yaşanan aksaklık sebebiyle Ford emniyet kemeri donanımları revize edilerek tüketicilerin güvenliği yeniden sağlanacak. Küresel otomotiv devi operasyonel süreci hızlıca tamamlamayı hedefliyor.