Ford Otosan maske üretimine başladı

26 Mart 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.

Koronavirüs salgınının ardından birçok ülkede üretime ara veren otomotiv üreticileri solunum cihazı ve tıbbı malzeme üretimine destek vermek için harekete geçmişti. Ford, GM, Porsche, Skoda ve BMW gibi markalar solunum cihazı üretime katkı sağlayabileceklerini duyururken, Volkswagen de 3D yazıcılarla medikal malzeme üreteceğini açıklamıştı. Tesla CEO'su Elon Musk da koronavirüs salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Ardından Türkiye’de üretim yapan firmalardan da destek mesajları gelmiş, OSD Başkanı Haydar Yenigün, ihtiyaç halinde Türk otomotiv sanayisinin de tıbbı malzeme üretimi için Ar-Ge ve üretim tesislerini devreye sokabileceğini söylemişti. Aynı zamanda Ford Otosan Genel Müdürü olan Haydar Yenigün, bugün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ile son iki gündür sanayi ve sağlık bakanlıkları bakan yardımcıları ile irtibatta olduklarını ve maske üretimi konusunda 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.

Ford Otosan yetkilileri, geçen hafta başında yaptıkları açıklamada yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimlerinde değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ve bu kapsamda 30 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara verileceğini belirtmişti.

Yan sanayi de desteğe hazır

Diğer yandan, TAYSAD Başkanı Alper Kanca da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunarak, yan sanayi olarak tıbbı malzeme üretimine desteğe hazır olduklarını vurgulamıştı. Kanca, şu şu açıklamayı yapmıştı. “Otomotiv tedarik sanayinin elin de böyle bir krizde kullanılabilecek iki önemli değer var. Birincisi yetkinlik ikincisi kapasite. Bunları anlamlarıyla açacak olursak; Yetkinlik yani çok geniş bir yelpaze de farklı üretim süreçlerine hakim olmak bu süreçlerde istenilen her türlü üretim işlemini yapabilmek anlamına geliyor. Kapasite ise bu işlemlerle ilgili yeterince alet, cihaza sahip olmak demektir. Biz Türk otomotiv tedarik sanayi olarak bu işe sarılarak hiç tartışmasız bir an bile tereddüt etmeden hem yetkinlik hem kapasitemizi kullanmaya / kullandırmaya hazırız. Yalnız burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ‘hadi gelin solunum cihazı üretelim’ veya ‘şöyle bir alet imal edelim’ türü yaklaşımlar var. Bunlar çok gerçekçi değil. Çünkü bu tür tıbbi cihazların üretimi ciddi derecede yüksek bir uzmanlık gerektiriyor. Sonuçta insan yaşamı söz konusu. Bir otomotiv tedarikçisinin birkaç gün içerisinde solunum cihazı üretmesi mümkün değil. Ama bizler ihtiyaç olan tekil parçaları üretir, bu cihazları üretme becerisine sahip olanlara destek verebiliriz. Ya da makinelerimizi, tesislerimizi, en önemlisi mühendislerimizi, çalışanlarımızı, kendimizi bu cihazları üretmeyi bilen profesyonellerin kullanımına sunarız.”