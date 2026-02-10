Ford Otosan satış hedefini açıkladı: 2025 kârı geriledi

Ford Otosan, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını ve 2026 dönemine yönelik beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Net kârda azalma var

Şirketin paylaştığı verilere göre Ford Otosan, 2025 yılını 33,99 milyar lira net kâr ile tamamladı. Geçen yılın aynı döneminde açıklanan 50,87 milyar liralık kârla karşılaştırıldığında, net kârda yıllık bazda yüzde 33’lük bir gerileme yaşandı.

Ciro tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Ford Otosan’ın 2025 yılı toplam geliri 830,83 milyar lira oldu. Şirketin bir önceki yıl elde ettiği gelir 778,80 milyar lira seviyesindeydi.

2026 hedefleri belli oldu

Öte yandan şirket, 2026 yılına ilişkin operasyonel hedeflerini de duyurdu. Buna göre Ford Otosan, gelecek yıl 580 bin ile 630 bin adet arasında ihracat yapmayı planlıyor. Perakende satışların ise 90 bin ila 100 bin adet aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Üretim hedefi 2026 için 690 bin ile 740 bin adet olarak açıklanırken, yatırım harcamalarının 300 milyon euro ile 400 milyon euro bandında olması öngörülüyor.