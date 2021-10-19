Ford Otosan’dan Türkiye’nin ilk yerli şanzımanına 58 milyon euro yatırım

AYSEL YÜCEL

ESKİŞEHİR - Avrupa’nın ticari araç üretim liderlerinden ve Türkiye’nin ihracat şampiyonlarından olan Ford Otosan, , Ecotorq motor ile arka aksın ardından, 58 milyon euro yatırımla Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını üretti. Tasarımından test süreçlerine kadar 230 Türk mühendisin geliştirdiği Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan; motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştirerek üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi.

Türkiye’de ilk kez sıfırdan geliştirilip, üretilen yerli şanzımanı Eskişehir Fabrikası’nda gerçekleştirilen törenle tanıtıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yanı sıra çok sayıda Ford Otosan çalışanı da katıldı.

Yerlilik oranı ile lider olacak

58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranını yüzde 73'ten yüzde 90’lara çıkaracak. Böylece, Türkiye’de üretilen yerlilik oranı en yüksek araçlar Ford Trucks’ın kamyonları olacak. 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamaları tamamlanan yerli şanzıman, 1 milyon km’yi aşkın yolda, farklı ve zorlu koşullarda test edildi.

“Farklı markalara satışa açığız”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yerli şanzımanı ilk etapta Ford Trucks markaları için kullanacaklarını, ancak farklı markalara da satışa açık olduklarını belirterek, “Yeni yerli şanzımanı ile Ford Trucks markası, küresel arenada Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücünün artmasına, Türkiye’de ise yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak. Bugün yaşadığımız gururun arkasında yıllardır süregelen Ar-Ge çalışmalarımız ve dev bir mühendislik ekibi var” diye konuştu.

Ford Trucks’un hedefinde 55 ülke var

Sadece Türkiye içinde değil, 40’ı aşkın ülkede global pazarlar için de araç üreten ve geliştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, son olarak, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarı Almanya'ya da atım attı. Şirket, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedefliyor.

Ford Otosan, geçen mart ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük otomotiv yatırımını açıklamıştı. 2 milyar euroluk yatırım kapsamında Ford Otosan, Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek. Ayrıca, yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek.

Ali Koç: 2 milyar euro yatırımın yüzde 20’si gerçekleşti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, törende yaptığı konuşmasında, pandemi nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı bu dönemde Türkiye ve otomotiv sektörü için umut verici olan yerli şanzıman başarılarını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Gündemlerindeki en önemli konulardan birinin de geçen mart ayında açıkladıkları 2 milyar euro’luk Cumhuriyet tarihinin en büyük otomotiv yatırımını olduğunu belirterek, “Bu yatırımın yüzde 20’si gerçekleşti” dedi.

2 milyar euro’luk yatırım kapsamında Ford Otosan, Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek. Ayrıca, yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Ali Koç, ayrıca “Türkiye’nin en sıkıntılı dönemlerinde de ülkeye inancımızı kaybetmedik ve yatırıma devam ettik. Bugün, 13 bin çalışanı olan bir şirket olduk. Bu rakam kısa zamanda 16 binlere kadar çıkacak. Geçen yıl 328 bin araç ürettik. Ciromuz 7 milyar dolara ulaştı. İhracat 200 bin adetleri geçti. 5 milyar dolar ihracat yapar konuma geldik. Sanayimizin rekabet gücünü artıracak yatırımlarımıza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.