Ford, THY ve Trendyol zirvede: İhracatın şampiyonları belli oldu

2024’te Türkiye’nin 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar, TİM’in düzenlediği törende ödüllendirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 32. Genel Kurul ve “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”, Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, 2024 yılında Türkiye’nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllendirildi. Mal ihracatında ilk 10, hizmet ihracatında ilk 10 ve e-ihracatta ilk 3 firma kamuoyuyla paylaşıldı. Kendi kategorilerinde ilk sırada yer alan şirketlere ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

En çok ihracat yapan firmalar belli oldu

2024 yılında en fazla mal ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket şunlar oldu:

Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina.

Hizmet ihracatında ise ilk 10’da şu firmalar yer aldı:

Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları Holding, Odeon Turizm, Anexservices, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya ve GAP İnşaat.

E-ihracatta en yüksek performansı gösteren firmalar ise sırasıyla Trendyol (DSM Grup), Asır Group İhracat AŞ ve Modanisa Elektronik Mağazacılık olarak sıralandı.

Törene üst düzey katılım ve geniş ilgi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende, ihracat performansına göre farklı kategorilerde birçok ödül de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ticaret Bakanı Bolat ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak tarafından verildi.