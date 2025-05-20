Ford'un ardından GM de Çin ihracatını durdurdu

ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), Çin’e ABD’den araç sevkiyatını durduracağını açıkladı. Şirket, bu kararını Çin’e ihracat yapan çalışanlarına ve bayilerine bildirdi.

GM, Çin pazarında ABD'den ihraç ettiği araçları yalnızca Durant Guild adlı premium ithalat markası üzerinden sunuyordu. Ancak bu operasyon, Çin'deki toplam satış hacminin yalnızca yüzde 0,1’inden daha azını temsil ediyordu.

Konuya ilişkin açıklama yapan GM sözcüsü, “Ekonomik koşullardaki önemli değişiklikler nedeniyle, Durant Guild’i yeniden yapılandırmaya ve buna bağlı olarak GM China’nın operasyonlarını optimize etmeye karar verdik” dedi.

GM’nin kararı, Çin pazarındaki zorlu rekabet ortamı ve değişen piyasa dinamiklerinin etkisini bir kez daha ortaya koyarken, geçtiğimiz nisan ayında benzer bir adım da Ford Motor’dan gelmişti. Ford da Çin'e ihracatını durdurduğunu duyurmuştu.