Ford'un yarım milyona yakın aracı geri çağırmasına neden olan dava kapandı

Otomobil devi Ford'un yarım milyona yakın araçında, güç kaybı şikayetleri başlamış ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) de konunun araştırılması için soruşturma başlatmıştı. Ancak 2 yıldır devam eden soruşturmanın sonucunda NHTSA, dosyanın kapatıldığını duyurdu.

NHTSA, 2022'de arızalı bir valf mekanizması endişesi nedeniyle 2.7L EcoBoost motorlarla donatılmış Ford araçlarına soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam eden aylarda aynı motorla donatılmış Edge, F-150 ve Explorer gibi diğer modelleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Yarım milyona yakın araç geri çağrıldı

Ford da soruşturmanın ardından, yıl başında arıza tespit edilen motorlara sahip araçları test ve motor değişimi için geri çağırmıştı.

Ford 10 yıllık garanti verdi

Sonuç olarak Ford, soruşturmaya konu olan araçlara 10 yıl ya da 150.000 mil boyunca uzatılmış garanti verdi. NHTSA da gelişmelerin ardından dosyanın kapatıldığını duyurdu.