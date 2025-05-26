Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Türk silahları ABD pazarını fethetti

ABD merkezli saygın dış politika dergisi Foreign Policy, Türk silahlarının ABD pazarını ele geçirdiğini yazdı. 2021'den bu yana ABD'nin en büyük silah ihracatçısının Türkiye olduğunu belirten Foreign Policy, Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) sahibi olduğu CANİK marka silahlara dikkat çekti.

Canik üretimi 9 mm'lik tabancanın, ABD pazarında gözde bir meta haline geldiğini savunan dergi, silahın rakiplerine göre de daha ucuz olduğunu vurguladı.

Türk üreticilerin Avrupa kalitesinde, daha ucuza mal edilmiş silahlarla sektörde sivrildiğine dikkat çeken Foreign Policy, 2023'te ABD'de suça karışan silahların yüzde 74'ünün tabanca olduğunu, bunların neredeyse yarısının da 9 mm olduğunu belirterek ucuz silahlara erişimin daha kolay olduğunu, bunun da daha fazla zarar potansiyeli anlamına geldiğini savundu.

10 yıl içinde en çok satan marka oldu

Türk silahlarının yüksek tarifeler kapsamına girmediğini de vurgulayan dergi, ilk kez 2012'de Century Arms ile ortaklık kurarak ABD pazarına giren SYS'nin kısa sürede sektörde büyüdüğüne dikkat çekti.

Canik tabancalarının artık Century Arms'ın en çok satan silahı olduğunu ifade eden Foreign Policy, SYS iştiraki Canik USA'nın 2022'de Florida'da kurduğu fabrikayı hatırlatarak hem ithalat rakamlarını düşürdüğünü hem de Türkiye'ye ve ulusal savunma sanayiye katkı sağladığını belirtti.

190 milyon dolarlık kazanç

SYS'nin geçtiğimiz yıl 190 milyon dolarlık kazançla, ABD'nin Türkiye'ye yönelik güvenlik yardımının üç katından fazla bir gelire ulaştığına işaret eden dergi, Washington yönetiminin Türkiye'ye yönelik savunma yaptırımları devam etse de SYS'nin topları ve taretleri ile Sarsılmaz'ın drone sistemleri ve katil robotlarının pazarda giderek büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Türkiye'nin silah satışlarını bildirmediğini ya da kaçakçılığı engellemek için silahların nereye gittiğini izlemediğini savunan dergi, Ankara'nın BM Silah Ticareti Anlaşması'nı da henüz onaylamadığını hatırlararak ucuz Türk silahlarının dünya çapındaki ordulara, isyancı gruplara ve suç çetelerine yayılmasının,markaların prestijini ve kârını da zayıflattığını ifade etti.

Türk şirketler kazançlı çıkacak

Öte yandan Trump yönetiminin Kanada, Çin ve Meksika gibi önemli çelik ve parça ithalatçılarına yönelik tarifelerini hatırlatan dergi, Türk silah şirketlerinin sadece ticaret savaşına dayanmakla kalmayacağını aynı zamanda sektörde daha da geniş bir üstünlükle ortaya çıkacağını yazdı.