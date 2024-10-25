Foreks anketi ortaya koydu: S&P Global'in Türkiye kredi notunu yükseltmesi bekleniyor!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Türkiye’nin kredi notunu artırması beklentisi gündemde.

Foreks Haber'in Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı ankete katılan 17 ekonomistin büyük kısmı, S&P Global'in 1 Kasım 2024’te Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde kredi notunun "B+" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltilmesini bekliyor. Aynı ankette ekonomistlerin yüzde 88’i, kredi notu görünümünün mevcut "pozitif" seviyesinden "durağan" seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Ankete katılan finans kurumları arasında Pariterium Danışmanlık, OYAK Yatırım, Ahlatcı Yatırım, İş Portföy, NCM Investment, Sagam Danışmanlık, Anadolu Yatırım, Yatırım Finansman, Tacirler Yatırım, Alnus Yatırım, Gedik Yatırım, Spinn Danışmanlık, Rota Portföy, Deniz Yatırım, Colendi Menkul, Allbatross Yatırım ve Dinamik Yatırım gibi Türkiye'nin önde gelen yatırım ve danışmanlık şirketleri yer alıyor.

S&P Global, Türkiye'nin görünümünü 1 Aralık 2023’te "pozitif" olarak değiştirmiş ve en son 3 Mayıs 2024’te ülkenin kredi notunu "B" seviyesinden "B+" seviyesine çıkarmıştı. 1 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen değerlendirme, S&P Global'in bu yıl Türkiye’ye yönelik üçüncü not değerlendirmesi olacak.

S&P Global'in değerlendirmeyi açıklaması halinde, kararın Türkiye saatiyle Cuma gece yarısından sonra duyurulması bekleniyor.

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