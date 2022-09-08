Forklift ithalatında gözetim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, bazı motorlu kendinden hareketli forkliftler ile diğer yük arabaları ithalatında uygulanan gözetime ilişkin değişiklikleri düzenliyor. Söz konusu eşyada farklı özelliklerde araçlar için gümrük kıymeti kilogram başına 4-8 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.