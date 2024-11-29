Forklift ve yük arabası ithalatında yeni dönem
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 gün sonra yürürlüğe girecek Tebliğ'e göre bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.
AA
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Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında birim gümrük kıymetleri kilogram başına olmak üzere 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.
Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.