Formula 1'in yeni resmi sponsoru belli oldu

Formula 1, yıllardır sponsorluğunu yürüten İsviçre markası Rolex ile yolları ayırdı. Fransız moda devi LVMH ile masaya oturan Formula 1, 1 milyar dolar değerinde büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sponsorluğun bedeli yıllık 100 milyon dolar

Fransız devi, 2025 itibarıyla Formula 1 yarışlarının ana sponsorlu olacak. 10 yıl sürecek ortaklığın 1 milyar dolardan fazla değere sahip olabileceği, yıllık sponsorluk ücretlerinin ise 100 milyon doları aşabileceği düşünülüyor.

LVMH, Paris'teki Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına da 150 milyon euroluk destek sağlayarak ana sponsor olmuştu. Bünyasindeki Louis Vuitton, Moët Hennessy ve TAG Heuer markaları yarışmalar boyunca öne çıkmıştı.

LVMH ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Roger Federer'la da birçok reklam kampanyası yürütmüştü.

Rolex darbe aldı

2013'ten bu yana F1'in resmi sponsoru olan İsviçreli saat markası Rolex, F1 pistlerinde giderek popüler hale gelmişti. Ortaklığın sona ermesi ve Formula 1'in LVMH ürünleri ile ön plana çıkacak olması şirketi nasıl etkileyecek merak ediliyor.