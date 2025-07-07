Fortune 500 Türkiye 2024 Raporu açıklandı: Net satışlar ve istihdam arttı, kâr düştü

Fortune 500 Türkiye araştırması, sıralamada yer alan şirketlerin 2024 yılındaki ekonomik zorluklara rağmen büyüme ve istihdam odaklı stratejilerini sürdürdüklerini ortaya koydu.

Net satışlar arttı

Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer alan şirketlerin toplam net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 35.6 artarak 17 trilyon 390 milyar TL’ye yükseldi. Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer alan şirketlerin, Türkiye’nin GSYİH’ı içindeki payı yüzde 40.1 oldu.

Para birimi TL olan şirketlerin net satışları yüzde 3.0 arttı

Araştırmaya göre, finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlayan ve fonksiyonel para birimi TL olan şirketlerin toplam net satışları reel olarak yüzde 3.0 oranında arttı. Finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlamamış olan şirketler ile finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlamış ancak fonksiyonel para birimi TL dışında farklı bir para birimi olan şirketlerin ise toplam net satışları ise nominal olarak yüzde 44.7 artarken, ÜFE dikkate alındığında reel olarak yüzde 12.6 oranında arttı.

Zirvedeki ilk üç değişmedi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarına göre sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde Enerji Piyasaları İşletme, 864.8 milyar TL net satış geliriyle bu yılda listeye ilk sıradan girdi.

Fortune 500 Türkiye 2024'in net satış gelirine göre sıralaması şöyle:

1. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. – 864,8 milyar TL

2. Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.) – 810,4 milyar TL

3. THY (Türk Hava Yolları) – 745,4 milyar TL

4. Ford Otomotiv Sanayi – 595 milyar TL

5. BİM – 519,6 milyar TL

6. Petrol Ofisi – 458,2 milyar TL

7. Arçelik – 428,5 milyar TL

8. Ahlatçı Kuyumculuk – 372,1 milyar TL

9. Opet – 365,8 milyar TL

10. Shell & Turcas – 332,4 milyar TL

Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında yer alan ilk 10 şirket 5 trilyon 492 milyar TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 31.6’sını gerçekleştirdi.

Net satış geliri olan 10 milyar TL’nin üzerindeki şirket sayısı 314

Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde 218 olan 10 milyar TL’nin üzerinde net satış gelirine sahip şirket sayısı, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde, 96 artarak 314’e çıktı. 2023 listesinde 85 olan net satış gelirleri 25 milyar TL’nin üzerindeki şirket sayısı 33 adet artarak 2024 yılında 118’e çıktı.

Fortune 500 Türkiye 2024 listesi net satış geliri alt cirosu yüzde 41,2 artarak 5 milyar TL’nin üzerine çıktı. 500’üncü, yani en son sırada yer alan şirketin net satışları 5.1 milyar TL oldu.

İhracat dolar bazında yüzde 2.7 arttı

Şirketlerin toplam ihracatı; 2024 yılında bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 41,8 artarak 4 trilyon 421 milyar TL oldu. İhracat dolar bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 2.7 oranında sınırlı artışla 134.8 milyar dolara çıktı.

2024'ün ihracat şampiyonu THY

Sıralamada yer alan şirketlerin net satışlarının yüzde 74,6’sı iç satışlardan oluşurken, ihracatın payı yüzde 25.4 oldu. Fortune 500 Türkiye 2024'ün ihracat şampiyonları ise şöyle sıralandı:

1. Türk Hava Yolları (THY)

2. Ford Otomotiv

3. Arçelik

4. Tüpraş

5. Anadolu Efes

Türkiye İhracatçı Birlikleri (TİM) ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 262 milyar dolar mal, 115 milyar dolar hizmet olmak üzere Türkiye’nin toplam ihracatı 2024 yılında 377 milyar dolar oldu. Bu da Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 35.8’inin Fortune 500 Türkiye şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Kârlar düştü, istihdam arttı

Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer alan şirketler, kârlarındaki düşüşe rağmen istihdamda artış kaydetti. Listedeki şirketlerin toplam net kârı, 2023 yılına kıyasla yüzde 54,9 oranında azalarak 435,7 milyar liraya geriledi. Fortune 500 Türkiye 2024 şirketlerinden 351’i kâr açıklarken, 149’u zarar açıkladı.

Kâr düşüşüne rağmen şirketler, çalışan sayılarını artırarak ekonomik belirsizliklere karşı istihdamı koruma yönündeki eğilimlerini sürdürdü. Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, listede yer alan şirketlerin istihdam sağladığı kişi sayısı 2024 yılında yüzde 7.8 artarak 1 milyon 500 bin seviyesine ulaştı.

En fazla istihdam sağlayan 3 şirket

1. BİM - 95 bin 630 çalışan

2. Türk Hava Yolları (THY) - 63 bin 455 çalışan

3. Migros - 53 bin 328 çalışan

Fortune 500 Türkiye Borsa şirketleri sayısında rekor

Türkiye’de son dönemde halka arzlarda yaşanan artış ve enflasyon muhasebesi uygulamasının bilançolar üzerindeki etkileri, sermaye piyasalarındaki dönüşümün altını çizerken; bu gelişmeler, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısına da yansıdı. 2008 yılından bu yana yayımlanan Fortune 500 Türkiye listesinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 2024 itibarıyla 149’a ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.