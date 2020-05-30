Forum İstanbul, ‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ ana teması ile başlıyor

30 Mayıs 2020

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliği ile dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren Forum İstanbul 2023 Konferansları bu yıl 19. yaşında.

Forum İstanbul konferansı her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında uzman, Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli konuşmacıyı ağırlamaya hazırlanıyor. 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında her gün bir oturumun düzenleneceği Forum İstanbul 2020 Konferansları, ‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ ana teması ile dijital platformlardan dinleyicileri ve takipçileri ile buluşacak. Oturumlar; Dünya Gazetesi’nin YouTube, Facebook, Twitter kanallarında ve www.dunya.com adresi üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak.

Forum İstanbul Eş Başkanı Aclan Acar’ın açılış konuşması ile 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak Online Forum İstanbul 2020, ilk defa dijital platformlar aracılığı ile tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaşacak.

Saat 16:00’da gerçekleştirilecek açılış konuşmasını takiben aynı gün saat 16:15’te başlayacak ‘Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?’ başlıklı ilk oturum, Forum İstanbul Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünde ve Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?

‘Sosyal ve ekonomik travmadan sonra daha iyi bir dünya düzenini nasıl kurabiliriz?’, ‘Durgunluktan Büyümeye geçiş U;V;W şeklinde mi olacak?’, ‘Küresel piyasalardaki yeni dengeler nasıl oluşacak?’, ‘ABD – Çin ticaretinin keskin bir düşüş eğilimi göstermesi ile, küresel para düzeni parçalanacak mı?’, ‘Globalleşme önemini yitirirken, küresel dayanışma mı ön plana çıkacak?, ‘AB, ASEAN gibi bölgeselleşmelerin önemi mi artacak?, ‘Petrol fiyatlarının, talep ve depolama sıkıntısı sebebiyle sert bir şekilde düşmesi kırılgan piyasaları nasıl etkileyecek?’ konuları; Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser, Atlantik Konseyi Üyesi & IIF Eski Başkanı Hung Tran, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul’un katılımıyla ele alınacak.

Ortak Geleceğimiz: ‘Gezegenimiz’

Forum İstanbul 2020 Konferansları’nın ikinci gününde ‘Kolektif eylemlerin nasıl geniş bir etkiye sahip olduğunu öğrendikten sonra, Covid-19 ile küresel savaşımız iklim değişikliği ile mücadelemize nasıl yardımcı olabilir?’, ‘Ülkeler yeni koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almaya çalıştıkça kirlilik ve sera gazı emisyonları düştü. Bu sadece geçici bir değişiklik mi, yoksa emisyonlarda uzun süreli düşüşlere yol açabilir mi?’, ‘Sürdürülebilir bir dünya ve çevresel farkındalık’ gündemleri tartışılacak.

Gülsan Holding ana sponsorluğunda 2 Haziran Salı günü saat 17:00’de başlayacak olan ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yöneteceği ikinci oturumda; Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Açık Radyo Kurucusu ve İklim Aktivisti Ömer Madra ile CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe konuşmacı olarak yer alacak.

Yeni Paradigma: Yeni Finans Dünya Düzeni

TEB’in ana sponsorluğunda 3 Haziran Çarşamba günü saat 17:00’de başlayacak olan ‘Yeni Paradigma: Yeni Finans Dünya Düzeni’ başlıklı serinin üçüncü oturumda ise ‘Mobil/Dijital bankacılık ve bankacılıkta dijitalleşme’, ‘Finansal Hizmetlerin dijitalleşmesi ve eksiksiz her insana ulaşması nasıl sağlanacak?’, ‘Fintech’den Techfin’e: Bankaların en büyük rakibi artık Techfin’ler mi?, ‘Blockchain geleceği nasıl değiştirecek?’, ‘Finansal inovasyonun anahtarı API’ler mi? , ‘Alternatif ödeme sistemleri neler olacak?’ konu başlıkları Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım moderatörlüğünde tartışmaya açılacak. Oturum; TEB, Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, MyGini Kurucu ve CEO’su Mehmet Sezgin, Menapay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş’in katılımıyla gerçekleşecek.

Salgın Gölgesinde Sektörlerin Yeni Dengeleri

Finans Dünyası Dergisi ana sponsorluğunda 4 Haziran Perşembe gerçekleşecek dördüncü oturumda, ‘İthalata ‘Kırmızı Hat’ freni Sanayicileri nasıl etkiler?’, ‘Azalan ihracat için önlemler nelerdir?, Hangi sektörler e-ihracat ile ivme kazanacak?’, ‘Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle kampanyalar ile KOBİ’lerin ihracat olanakları nasıl geliştirilecek?’, ‘Kendi kendine yeten tarım politikaları nasıl şekillenecek? Tedarik zinciri nasıl sağlıklı işleyecek?’, ‘Yeni yatırım alanları: Biyoteknoloji, teletıp ve ilaç endüstrisi’ konu başlıkları; Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazar Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde, Kurtsan Şirketler Grubu Ortağı Meltem Kurtsan, McKinsey & Company Türkiye Ülke Müdürü Can Kendi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in katılımıyla gerçekleşecek.

Yeni Paradigma: Dijital Dünya Düzeni

5 Haziran Cuma günü gerçekleşecek ‘Yeni paradigma: Dijital Dünya Düzeni’ başlıklı konferans serisinin son oturumda ‘5G; endüstride, bankacılıkta, otomotivde, enerjide, sağlıkta, şehirlerde neleri değiştirecek?’, ‘Üretimin aksamaması için robotların daha hızlı biçimde fabrikalarda yer alması nasıl sağlanacak?’, ‘Elektronik ticaretin payı artacak mı?’, ‘Dataizm: Verinin gücü ne kadar artacak?’ konu başlıkları detaylıca ele alınacak.

Konferansların son oturumu; Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın moderatörlüğünde, Etiya CEO’su Aslan Doğan, Melek Yatırımcı Ebru Dorman, Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Deniz Erzincan ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal’ın değerli katkılarıyla masaya yatırılacak.

Forum İstanbul ve program hakkında daha detaylı bilgi için www.forumistanbul.com adresine girebilirsiniz.