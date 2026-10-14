Fotoğraf devi Getty Images iflasın eşiğinde

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Dünyanın önde gelen fotoğraf ve görsel içerik sağlayıcılarından Getty Images, mali sorunlar nedeniyle yeniden yapılandırmaya gidiyor. Şirket, 2,1 milyar doları aşan borcunu bilançosundan çıkarmak amacıyla ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

2026 yılının ikinci çeyreğinde 229,1 milyon dolar gelir elde eden Getty Images'ın, yeniden yapılandırma sürecinin ardından halka açık şirket statüsünden çıkarak özel şirket haline gelmesi bekleniyor.

Şirkete 533 milyon dolarlık yatırım

Yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında Koch Equity Development ve Getty ailesinin bazı üyeleri, şirkete 533 milyon dolardan fazla öz sermaye yatırımı yapacak.

Anlaşmayla Getty Images'ın borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sürecin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Shutterstock birleşmesi sonuçsuz kaldı

Getty Images'ın mali sorunları, rakibi Shutterstock ile gerçekleştirmeyi planladığı 3,7 milyar dolarlık birleşmenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından daha da belirginleşti.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumunun (CMA) incelemeleri ve rekabet endişeleri nedeniyle hayata geçirilemeyen anlaşma, şirkete yüksek maliyet getirdi.

Getty Images Üst Yöneticisi Craig Peters, birleşme girişimi kapsamında profesyonel hizmetler ve finansman giderleri için 100 milyon dolardan fazla harcama yapıldığını açıkladı.

Yapay zekâ fotoğraf talebini etkiledi

Şirketin karşı karşıya kaldığı sorunlarda yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması da etkili oldu.

Getty Images CEO'su Craig Peters, daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekânın yükselişinin geleneksel fotoğraf hizmetlerine yönelik talebi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Şirketin yıllık abone sayısı da 2025 yılında 321 binden 241 bine geriledi.

Getty Images Mali İşler Direktörü Jennifer Leyden ise abone sayısındaki düşüşün, düşük değerli müşteri edinme kanallarına verilen önemin azaltılması ve iStock ücretsiz deneme programının sonlandırılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Hisseleri 1 doların altına düştü

Mali sıkıntılar şirketin borsa performansına da yansıdı. Getty Images, hisse fiyatının 1 doların altına gerilemesinin ardından Eylül 2026 sonunda New York Borsası'ndan çıkarılma sürecine girdi.

Şirket, 2025 yılında yüksek faaliyet giderlerinin etkisiyle toplam 206,1 milyon dolar zarar açıkladı.

Faaliyetlerine devam edecek

Getty Images, yeniden yapılandırma sürecinde faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, iflas koruma başvurusunun dünya genelindeki içerik üreticileri, iş ortakları, müşteriler ve çalışanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediği belirtildi.

Yeniden yapılandırmanın ardından şirketin haber fotoğrafçılığına ve geniş arşiv koleksiyonlarına daha fazla odaklanması hedefleniyor.

İflas koruma ve yeniden yapılandırma planının hayata geçirilebilmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Getty Images, alacaklıların gerekli çoğunluğunun planı desteklemeyi taahhüt ettiğini bildirdi.

1995 yılında kurulan Getty Images, bugün 477 milyondan fazla fotoğraf, video ve multimedya içeriğine sahip bulunuyor. Şirket, 600 bini aşkın fotoğrafçıdan oluşan ağıyla dünya genelindeki medya kuruluşlarına ve işletmelere görsel içerik sağlıyor.