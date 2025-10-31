Fox Corporation'dan 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı

ABD merkezli Fox Corporation, Eylül 2024’te sona eren çeyrekte gelirini yüzde 5 artırarak 3,74 milyar dolara (158 milyar TL) yükseltti.

Bu rakam, piyasa beklentisi olan 3,57 milyar doları (150 milyar TL) aştı. Büyümede en büyük pay, şirketin ücretsiz yayın platformu Tubi ve NFL yayınlarındaki güçlü izleyici artışı oldu. Şirket, 1,5 milyar dolarlık (63 milyar TL) yeni hisse geri alım programı başlattı.

Tubi ilk kez kâra geçti

Tubi’nin gelirleri yüzde 27 artarken, izlenme süresi yüzde 18 yükseldi ve platform ilk kez kâra geçti. Böylece Tubi, ABD’de reklam destekli video platformları arasında “premium” konumunu pekiştirdi.

22 milyon izleyiciye ulaştı

Yeni abonelik hizmeti Fox One, ESPN, Verizon ve Amazon iş birlikleri sayesinde hızla büyüyor. Şirketin reklam gelirleri yüzde 6 artarken, kablolu yayın gelirleri yüzde 4 artışla 1,66 milyar dolara (70 milyar TL) ulaştı.

Fox’un NFL maçları ortalama 22 milyon izleyiciye ulaştı; bu da geçen yıla göre yüzde 12 artış anlamına geliyor ve kanalın tarihindeki en iyi sezon açılışı olarak kayıtlara geçti.

Fox Corporation hisseleri derşembe günü New York'ta 4,70 dolar veya yüzde 7,7 artışla 65,51 dolardan kapandı.