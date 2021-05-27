Franchise başvuruları pandemide 2 kat arttı

Kiralama ve franchise yönetimi danışmanlığı şirketi Dealer, franchise sektörünün yeni trendlerini açıkladı. Pandemi sürecinde beklenenin aksine birçok markanın franchise başvuru sayısının ikiye katladığını söyleyen Dealer’ın kurucusu Yahya Pulat, daha önce franchise deneyimi yaşamamış bir kitlenin pazara girmeye hazırlandığını söyledi.

Özellikle pandemi döneminde kendisiyle çokça zaman geçirme fırsatı bulan beyaz yakalı çalışanların hayallerini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmaya başladığına dikkat çeken Yahya Pulat, “Bu kitle ağırlıklı olarak 350-700 bin TL arası yatırım gerektiren işlere yöneldi. Yani daha önce franchise deneyimi yaşamamış bir kitle pazara girmeye hazırlanıyor. Ancak bu durum, bizi uzun vadede orta sınıf kitlenin küçüldüğü bir döneme doğru götürecek. Nitekim Gini katsayısı verilerine göre, 2021’de gelir eşitsizliğinin daha da artacağı öngörülüyor. Bu noktada markaların bu gerçeği bilerek fiyatlandırma ve yeni mağaza geliştirme stratejisini gözden geçirmesi gerekecek. Yerel yönetimlerin gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak perakende çözümleri üretmeye başlaması ise bir zorunluluk haline gelebilir.” dedi.

Cadde mağazacılığı yükselişe geçecek

Yeni alışveriş deneyiminin insanlara pratiklik kazandırdığını belirten Yahya Pulat, bu kazanımdan vazgeçmenin uzun vadede mümkün olmayacağına işaret etti.

Uzun vakitler alan alışverişin daha optimize edilmiş bir deneyime dönüşeceğini ifade eden Pulat, "Özellikle tekstil mağazacılığında bu deneyim mimarisi revizyonu daha büyük bir ihtiyaç haline gelecek. Hem mağaza yerleşimi hem de ürün teşhir, sunum ve depolama ritüelleri kökten değişecek. Öte yandan tüketiciler, birikmiş bir özlemle açık alanlardaki mağazalara yönelecek. Kapalı alanların psikolojik etkisi insanları AVM’lerden uzaklaştıracak. Bu dönemde mağaza kapanma sayısının oldukça yüksek olduğu caddeler daha güçlü bir şekilde ticaret hayatına dönecek.” şeklinde konuştu.

"Yerelin işletmeler büyük zincirlerin karşısında yerini alacak"

Birçok küçük il ve ilçede yer alan ve özel alışveriş deneyimi sunan işletmelerin büyük markalar karşısında yer alacağını belirten Pulat, şunları söyledi: “Online ticaretin artması, yerel işletmelerin yaptıkları özel işlerle daha görünür olması, tüketiciler için yeni bir deneyim alanı yarattı. Artık insanlar Kars’taki bir şarküteriye ya da herhangi bir bölgenin özel bir ürününe kolayca erişebiliyor ve bunu denemek istiyor. Ayrıca kadınlar da ticaret dünyasına izole bir alandan güvenilir bir yöntemle giriş yapabiliyor. Tüm bunlar, tüketicilerin yaşamak istediği özel alışveriş deneyimlerini artık yerel oyuncuların karşılayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla marka yöneticilerinin ve franchise geliştiricilerin bu yeni döneme şimdiden hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.”

"Markalaşma konusunda noksanlıklar var"

Dealer olarak sektörde tespit ettikleri sorunları ve çözüm yöntemlerini de paylaşan Pulat, franchise çalışması içinde olan bine yakın yapı bulunduğunu, ancak başarılı olanların çok az olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Buradan hareketle Goodjob Marka Danışmanlık şirketiyle işbirliği yaparak nedenlerini araştırmaya başladıklarını anlatan Pulat, "İki temel sorun karşımıza çıktı: Markalaşma ve sürdürülebilir yapılar kurmada yetersizlik. Oysa profesyonel destek alarak bu sorunları aşmak çok kolay. Dealer olarak hem franchise verenlere hem de franchise yatırımcısı olmak isteyenlere hizmet veriyoruz. Franchise verenlere modelin kurgulanması, pazar doğrulaması ve doğru kiralama konularında destek olurken, girişimcilere ise doğru franchise yatırımı yapmaları için yol gösteriyoruz. Kiralama görüşmelerinden doğru işletmelerin oluşturulmasına kadarki süreç boyunca rehberlik ediyoruz. Amacımız, tecrübemiz ışığında geliştirdiğimiz analiz yöntemleri ile hizmet verdiği yatırımcıların ve markaların en doğru kararları verip sürekliliği olan ticari faaliyetlerde bulunmasını sağlamak.” şeklinde konuştu.