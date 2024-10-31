Fransa, Almanya ve İngiltere'den İsrail'e çağrı: Muhabir bankacılık hizmetlerini derhal yenile!
Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlıkları, Filistin finans kurumlarına yönelik İsrail'e ortak bir açıklama yaptı. İsrail'den, Filistin bankalarıyla olan muhabir bankacılık hizmetlerini en az bir yıl süreyle acilen yenilemesini isteyen 3 ülkenin açıklamasında, söz konusu hizmetlerin yenilememesinin 'sınır ötesi ticareti tamamen askıya alacağı ve bunun da Filistin ekonomisi için felaket olacağı' belirtildi.
Fransa, Almanya ve İngiltere, İsrail'e Filistin finans kurumlarıyla arasındaki muhabir bankacılık hizmetlerini 'derhal' yenileme çağrısında bulundu. Aksi halde, bölgesel güvenliğin tehlikeye atılacağı ve hem Filistinli hem de İsrailli şirketlerin zarargöreceği kaydedildi.
3 ülkenin ortak açıklamasında, teminat ilkesinin yenilenmemesinin ya da başka geçici bir önlemin 'kabul edilemez' olduğu ve bunun İsrail ile Batı Şeria ekonomisine zarar vereceği vurgulandı ve "İsrail hükümetini Paris Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak en az bir yıl için teminat ilkesini derhal yenilemeye çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.
Paris Ekonomi Protokolü
İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te Paris Ekonomi Protokolü'nü imzaladı. Paris Ekonomi Protokolü uyarınca, Filistin Merkez Bankası olarak görev yapan Filistin Para Otoritesi, bankacılık sektörünü ve tüm bankacılık faaliyetlerini denetliyor.
İsrail bankaları ise birçok Filistin bankasının küresel bankacılık sistemine erişmesinin 'temel anahtarı' olarak görülüyor ve söz konusu işbirliği olmadan, Filistin bankalarının çoğunun temel işlevlerini kaybedeceği belirtiliyor. Filistin'deki bankacılık sektöründe, 5 Ürdün, 1 Mısır olmak üzere 6'sı yabancı toplamda 13 banka faaliyet gösteriyor.