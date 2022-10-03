Fransa Başbakanı Borne: Ukrayna tahılının yüzde 70'i Afrika ve Asya'ya gönderildi

Ulusal Meclisin yeni yasama dönemi açılışında konuşan Borne, "dayanışma koridorları" vasıtasıyla Ukrayna'dan 14 milyon ton tahılın çıkartıldığını belirterek "Moskova'nın yanıltıcı iddialarının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen tahılın yüzde 70'i, daha sonra Afrika'ya veya Asya'ya gönderildi." dedi.

Bu savaşın, Fransa ve Avrupa için gıda egemenliği oluşturulmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Borne, küresel bir gıda krizinin olası olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetinin 350 milyar eurodan fazla olarak tahmin edildiğine işaret eden Borne, gelecek aylarda Fransız şirketlerini harekete geçirmek için Ukraynalı yetkililerle Paris'te ekonomi konferansı düzenleyeceklerini söyledi.

Savaşın başından beri Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların işe yaradığını belirten Borne, "Bu yaptırımlardan vazgeçmek, Ukrayna'dan vazgeçmek olur." dedi.

Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanma tehdidini savurduğunu belirten Borne, Rusya’nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarının yükselişiyle ilgili Borne, "kışı göğüslemeye hazır olduklarını" dile getirdi.

Borne ayrıca "Rusya NATO'yu zayıf ve bölünmüş bulacağını düşündü, onu yeniden birleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.