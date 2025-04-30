Fransa ekonomisi zayıf da olsa büyümeye döndü

Fransa ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde düşük bir oranla da olsa yeniden büyüme kaydetti. Fransa İstatistik Kurumu Insee'nin verilerine göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) Ocak-Mart döneminde yüzde 0,1 oranında artarak, önceki çeyrekte yaşanan küçülmeyi kısmen telafi etti. Bu oran, ekonomistlerin öngördüğü yüzde 0,2’lik büyümenin altında kaldı.

Büyümeyi sınırlayan en önemli faktörlerden biri, ihracattaki zayıflama oldu. ABD'nin gümrük tarifeleri öncesinde şirketlerin stok yapması geçici bir etki yaratsa da, sürdürülebilir bir destek sağlamadı. ABD Başkanı Donald Trump, Nisan başında Avrupa menşeli ürünlere yönelik yüzde 20 oranında yeni gümrük vergileri açıklamış, ardından bu uygulamayı 90 günlüğüne ertelemişti.

Sektörler tarifelerden doğrudan etkilendi

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci, bu tür korumacı ticaret politikalarının özellikle hassas sektörlerde istihdam kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Ferracci, yaklaşık 28 bin Fransız şirketinin ABD’ye ihracat yaptığını belirterek, havacılık, lüks tüketim ve kozmetik gibi sektörlerin tarifelerden doğrudan etkilendiğini vurguladı. Lüks tüketim devi LVMH’nin yılın başında, hem ABD hem Çin pazarlarındaki talep düşüşü nedeniyle satışlarında gerileme yaşadığı aktarıldı.

Öte yandan, Fransa’da tüketici harcamaları Mart ayında pandemi dönemi dışında son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 1 oranında düştü. İlk çeyrek boyunca ise harcamalardaki düşüş yüzde 0,6 oldu. Bu durum, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle hane halklarının zorunlu olmayan harcamalardan kaçındığını ortaya koydu.