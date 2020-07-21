"Fransa Huawei’i 5G altyapısından çıkarmayacak"
Fransa Ekonomi Bakanı Le Marie, ülkesinin Huawei’i 5G altyapısından çıkarmayacağını söyledi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, Fransa’nın Huawei’i 5G altyapısından çıkarma küresel hareketine katılmayacağını duyurdu.
Huawei’in teknolojilerinin Fransa’da yasaklanmayacağını açıklayan Le Marie, ülkesinin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya devam edileceğini ekledi. Le Marie ayrıca Fransa’nın stratejik öneme sahip kimi hassas siteler ile ilgili özel olarak ilgileneceğini de söyledi.
Fransa’nın hiçbir şirket hakkında ayrımcılık yapmayacağını hatırlatan Le Marie Huawei’in Fransa’nın 4G altyapısının yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti.