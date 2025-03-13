Fransa Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü!

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin "Makroekonomik Ara Projeksiyonlar Mart 2025" raporunu yayımladı. Raporda, 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9’dan yüzde 0,7’ye düşürüldü. Banka, bu revizyonun küresel ticaret gerilimlerinin Fransız ihracatına yönelik talebi olumsuz etkileyebileceği öngörüsüne dayandığını belirtti.

Riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü

Banka açıklamasında, "Tahminimiz, ABD hükümeti tarafından tehdit edilen tarife önlemlerinin oluşturduğu belirsiz bağlamı dikkate alıyor." ifadesine yer verdi. Jeopolitik riskler, ABD’nin ticaret politikaları ve Avrupa’nın verebileceği olası yanıtlar nedeniyle ekonomik büyümeye yönelik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi tehditlerinin hayata geçmesi durumunda, Fransa'nın ihracatının ABD pazarına diğer bazı Avrupa ülkelerine kıyasla daha az bağımlı olması nedeniyle etkilenme düzeyinin daha sınırlı olabileceği belirtildi.

2027 için büyüme oranının yüzde 1,3

Banka, küresel ekonomideki artan belirsizlik nedeniyle Fransız ekonomisinin önümüzdeki yıllarda beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye düşürülürken, 2027 için büyüme oranının yüzde 1,3 seviyesinde kalması bekleniyor.

Fransa, Almanya'nın ardından Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunuyor. Ülke ekonomisi 2024 yılında yüzde 1,1 büyüme kaydetmişti.

Enflasyonla ilgili tahminlere de yer verilen raporda, geçen yıl ortalama yüzde 2,3 olarak gerçekleşen enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altında seyredeceği öngörülüyor. Banka, AB’ye uyumlu enflasyonun 2025’te yüzde 1,3, 2026’da yüzde 1,6 ve 2027’de yüzde 1,9 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, özellikle otomobil sektörünü hedef alarak AB’den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getirebileceğini belirtmiş ancak henüz somut bir adım atmamıştı. Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla AB’den yapılan ithalata yüzde 10 ila yüzde 20 arasında gümrük vergisi uygulanmasını istediğini açıklamıştı.