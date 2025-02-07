Fransa-Türkiye buluşmasında Schengen vizesi sorunu masaya yatırıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran bir araya gedi. Türkiye-Fransa ticareti'ne yönelik konuları ele alan ikiliden Baran, 2024 yılı sonu itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 22,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Vize desteği talebi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusunda Fransa’nın desteğini görmek istediklerini de kaydeden Baran, AB’nin Schengen vizesi konusundaki uygulamalarının fuar, B2B görüşme ve ticaret amacıyla yurt dışına giden iş adamlarını zor durumda bıraktığını ifade etti. Baran, Yeşil Mutabakat süreci ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere de değinerek, sürecin ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ithalat ve ihracatında Fransa 6'ncı sırada

Fransa'nın Türkiye'nin ithalatında ve ihracatında 6'ncı sırada yer aldığına dikkat çeken Baran, Fransız sermayeli yaklaşık bin 700 şirketin Türkiye’de ya doğrudan ya da ortaklık yoluyla faaliyet yürüttüğünü ve bu şirketlerin yatırım toplamının 8,5 milyar dolara yaklaştığını kaydetti ve "Aynı şekilde Beko, Eczacıbaşı Holding, Otokar gibi şirketlerimiz de ülkenizde yatırım yapıyor. Bu örnekleri çoğaltmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında her türlü yatırım, ticaret ve turizm ilişkilerinin geliştirilebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma sözü

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, 2023 yılı Eylül ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma sözü verildiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesinden memnunuz. İki ülke olarak ticaret hacmimizi nasıl geliştireceğimizi daha detaylı ele almak istiyoruz" dedi ve Fransa’nın AB ile Türkiye’nin yakınlaşmasını destekleyen ülkelerden biri olduğunun altını çizerek "AB değerler birliğidir. Türkiye’nin bu değerler birliğine dahil olması bizler için önemlidir" dedi.