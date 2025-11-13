Fransa’da 2,4 milyon kişi işsiz

Fransa’da işsizlik oranı 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6’dan yüzde 7,7’ye çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu oran, 2021’in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. İşsiz sayısı çeyreklik bazda 44 bin kişi artarak 2,4 milyon kişiye yükseldi.

Yıllık karşılaştırmada işsizlik oranı 0,3 puan artmış olsa da, 2015 yılındaki zirveye göre hâlâ 2,8 puan daha düşük.

Yaş bazında işsizlikte dikkat çekici ayrışmalar görüldü. 15–24 yaş grubunda işsizlik 0,2 puan düşerek yüzde 18,8 oldu.

Kadın işsizliği arttı, erkeklerle eşitlendi

25-49 yaş aralığında ise işsizlik 0,2 puan yükselerek yüzde 7,1’e çıktı.

50 yaş ve üzeri grupta artış 0,3 puan seviyesinde gerçekleşti ve işsizlik oranı yüzde 5,1’e ulaştı.

Cinsiyet bazında kadın işsizliği 0,3 puan artarak yüzde 7,7’ye yükseldi ve erkeklerle aynı seviyeye geldi. Böylece iş gücü piyasasında kadınlar ve erkeklerin işsizlik oranları eşitlenmiş oldu.

İstihdam oranı sınırlı geriledi

15–64 yaş grubunda istihdam oranı 0,1 puan düşerek yüzde 69,4 seviyesine indi. Buna rağmen oran hâlâ tarihsel olarak yüksek bir seviyede bulunuyor.

Tam zamanlı istihdam yüzde 57,6 ile sabit kaldı. Yarı zamanlı istihdam yüzde 11,8’de değişmedi.

Toplam iş gücüne katılım oranı ise yüzde 75,2 olarak ölçüldü; bu seviye 2019 sonuna kıyasla 2,4 puan daha yüksek.

Rapora göre uzun süreli işsizlik oranı yüzde 1,8, eksik istihdam oranı ise yüzde 4,4 seviyesinde istikrarını korudu.