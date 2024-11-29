Fransa'da bütçe görüşmesi gerilimi büyüyor! Le Pen'den Hükümet'e tehdit...

Fransa'daki 2025 bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier'yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine destek vermekle tehdit etti.

2 Aralık'a kadar süre verildi

Başbakan Barnier dün, aşırı sağcıların "kırmızı çizgimiz" diye tanımladığı elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurmuştu. Bu açıklamaya rağmen 2025 bütçesinin mevcut halinde hala sıkıntıların olduğunu söyleyen Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerini yerine getirmesi için Barnier'ye 2 Aralık'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Le Pen, Başbakan Barnier'nin 2025 sağlık sigortası bütçesini oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmesi halinde, hükümeti düşürmek için gensoru önergesine destek verme niyetinin geçerli olduğunu kaydetti.

Hedef: 40 milyar Euro tasarruf ve 20 milyar Euro'luk vergi artışı

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamento'ya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar Euro tasarruf ve 20 milyar Euro'luk vergi artışı planlanıyor. Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.