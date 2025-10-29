Fransa’da enerji yoksulluğu: Hanelerin üçte biri faturasını ödemekte zorlanıyor

Salı günü yayımlanan çalışmaya göre, hanelerin yüzde 36’sı enerji giderlerini karşılamakta güçlük çekti, yüzde 35’i ise geçen kışı soğuk evlerde geçirdi.

Hanelerin yüzde 85’i bütçesini faturalara ayırıyor

Katılımcıların çoğu elektrik tasarrufu yapmak için alışkanlıklarını değiştirdi; cihazlarını düşük tarifeli saatlerde çalıştırdı, su ısıtıcılarını otomatikleştirdi veya ısıtma programlarını yeniden düzenledi. Hanelerin yüzde 85’i enerji faturalarının artık bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirtti. Bu oran 2007’den bu yana görülen en yüksek seviye.

Kemer sıkma politikası baskıyı artırıyor

Ekonomik durgunluk ve genel istikrarsızlık ortamında yaşanan bu tablo, hükümetin bütçe açığını azaltmak için aldığı sert tasarruf önlemleriyle daha da ağırlaştı. Başbakan François Bayrou, 2026 bütçesi kapsamında 40 milyar eurodan (yaklaşık 46,5 milyar dolar) fazla tasarruf hedefleyen planın parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından eylülde istifa etti. Bayrou’nun halefi Sébastien Lecornu da kısa süreliğine istifa ettiğini açıklasa da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden göreve getirildi.

Lecornu, 17 milyar euroluk kesinti ve 14 milyar euroluk yeni vergileri içeren bütçeyi uygulamaya devam edeceğini söylerken, ekonomistlerin ve sendikaların “kemer sıkma politikaları hanehalkı üzerindeki baskıyı daha da artıracak” uyarılarına kulak asmadı. Eylül ve ekim aylarında Fransa genelinde planlanan harcama kesintilerine karşı geniş katılımlı protestolar ve ülke çapında grevler düzenlenmişti.