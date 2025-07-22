Fransa'da evler aylık 1 Euro'ya kiralanıyor: İşte şartları...

Fransa'da nüfusu azalan Puy-de-Dôme'daki Ambert köyünde nüfus düşüşünü önlemek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla evler 1 Euro'ya kiralanıyor.

Puy-de-Dôme bölgesinde yer alan Ambert, Paris ya da Akdeniz ve Atlantik kıyılarındaki kalabalık ve pahalı şehirlerin aksine, daha sakin ve uygun fiyatlı bir yaşam arayanlara hitap ediyor.

Yaklaşık 6 bin 500 kişilik nüfusa sahip olan kasaba, Lyon’a 134 km, Bordeaux ve La Rochelle'e ise yaklaşık 475 km mesafede bulunuyor.

1 Euro'luk kiralık konut projesi kasabanın beş yıllık kalkınma planının bir parçası olarak kasabayı canlandırmak amacıyla başlatıldı.

Geçmişte birkaç Fransız köyü de 1 Euro'luk evler satışa sunulmuştu. Özellikle de 2019'da Picardie bölgesinin kuzeyindekiler, oraya taşınmak isteyenlere 5 bin Euro teklif etmişlerdi.

Restorasyon ve 3 yıl yaşama şartı bulunuyor

Ancak bu evlerin maliyeti aslında hiçbir zaman sadece bir Euro değil, çünkü evin restorasyonu için para harcamanız gerekiyor ve bu da gerçek maliyeti birkaç bin Euro artırıyor.

Alıcıların mülklerin restore edilip yaşanabilir hale getirilmesi ve evleri belirli bir süre içinde yenilemeyi taahhüt etmeleri gerekiyor. Ayrıca, en az üç yıl orada yaşamaları da gerekiyor.

Tadilat masraflarını karşılamak için hibe ve düşük faizli kredi gibi destekler bulunuyor.