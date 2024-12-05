Fransa'da siyasi belirsizlikler sürerken Avrupa borsalarında alıcılı seyir izleniyor

Fransa Başbakanı Michel Barnier hükümetinin dün parlamentodaki güven oylamasını kaybetmesi üzerine bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklama yapması bekleniyor. Macron'un ülkenin gelecek dönemdeki siyasi yol haritasına ilişkin vereceği mesajlar, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Lagarde: Veriler büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağını gösteriyor

Euro Bölgesi'nin ekonomik büyümesinin önümüzdeki aylarda daha zayıf olabileceğine işaret eden Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuştu: "Ankete dayalı veriler, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması ve imalat sektöründeki daralmanın devam etmesi nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağına işaret ediyor" dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayı fabrika siparişleri aylık yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Bugün, ayrıca Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurular ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Borsada güne pozitif başladı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 519,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 20.298 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.347 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 34.311 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.342 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 12.039 puandan işlem görüyor.