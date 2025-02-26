Fransa'da Tüketici Güven Endeksi yükseldi

Fransız İstatistik Kurumu Insee'nin yaptığı açıklamaya göre, Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 93 puan değerine yükseldi.

Endeks, geçen ay 92 seviyesinde bulunuyordu. Şubat ayı için ekonomistlerin beklentisi ise endeks seviyesinde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Ancak, tüketici güveni 100 değerinin temsil ettiği uzun vadeli ortalamanın oldukça gerisinde kalmaya devam ediyor.

Insee, endeksin tüketicilerin tasarruf etme isteğini ölçen göstergesinin yeniden yükselerek tarihi bir zirveye ulaştığını da açıkladı. Bu durum, enflasyonun Euro Bölgesi ortalamasının altında seyrettiği Fransa'da reel ücretlerdeki artışın tüketici harcamalarında hemen bir artışa dönüşmeyeceğini gösteriyor.