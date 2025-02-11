Fransa'dan ABD'li teknoloji devlerine net mesaj: Dijital vergi kalkmayacak
Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, ABD’li büyük teknoloji şirketlerine uygulanan Dijital Hizmetler Vergisi'nden (DST) vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Lombard, "Bu bir müzakere aracı değil, zaten yürürlükte. Değişmiyor" ifadelerini kullandı. Fransa, 2019 yılında DST’yi uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olmuş, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise bu verginin Amerikan firmalarına karşı haksız olduğunu öne sürerek misilleme tehdidinde bulunmuştu. Fransa için önemli bir gelir kaynağına dönüşen DST, 2023 yılında yaklaşık 700 milyon euro kazanç sağladı.
Fransa, ABD'li teknoloji devlerine yönelik Dijital Hizmetler Vergisi'ni (DST) kaldırmayacağını duyurdu. Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, yaptığı açıklamada bu verginin bir müzakere aracı olmadığını belirterek, "Zaten yürürlükte olan bir uygulama ve değişmeyecek" dedi.
Trump dönemindeki vergi gerilimi
Fransa, 2019 yılında küresel teknoloji şirketlerinin gelirlerine yönelik DST'yi uygulayan ilk ülkelerden biri olmuştu. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamanın Amerikan şirketlerine karşı haksız bir ayrımcılık içerdiğini savunmuş ve Fransız peynirleri, köpüklü şarapları ve lüks çantalarına gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.
Bu gerilim, iki taraf arasında varılan bir anlaşmayla geçici olarak çözüme kavuşmuştu. Bu anlaşmaya göre, küresel teknoloji devlerinin nasıl vergilendirileceğini düzenleyen yeni küresel kurallar yürürlüğe girdiğinde, Fransa’nın DST'yi kaldırması öngörülüyordu. Ancak bu müzakereler yıllardır sonuçsuz kaldı ve dijital vergi uygulaması devam etti.
Fransa için önemli bir gelir kaynağına dönüştü
Zamanla Paris yönetimi için önemli bir gelir kaynağı haline gelen DST, 2023 yılında yaklaşık 700 milyon euro gelir sağladı. Fransa, bu verginin kaldırılması yönündeki baskılara rağmen uygulamayı sürdürmekte kararlı olduğunu vurguluyor.
Dijital vergi konusunda küresel bir mutabakata varılmadığı sürece Fransa’nın DST'yi kaldırması beklenmiyor. Avrupa’nın diğer ülkeleri de benzer uygulamaları değerlendirirken, ABD ve AB arasındaki vergi müzakerelerinin geleceği belirsizliğini koruyor.