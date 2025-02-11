Fransa'dan ABD'li teknoloji devlerine net mesaj: Dijital vergi kalkmayacak

Fransa, ABD'li teknoloji devlerine yönelik Dijital Hizmetler Vergisi'ni (DST) kaldırmayacağını duyurdu. Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, yaptığı açıklamada bu verginin bir müzakere aracı olmadığını belirterek, "Zaten yürürlükte olan bir uygulama ve değişmeyecek" dedi.

Trump dönemindeki vergi gerilimi

Fransa, 2019 yılında küresel teknoloji şirketlerinin gelirlerine yönelik DST'yi uygulayan ilk ülkelerden biri olmuştu. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamanın Amerikan şirketlerine karşı haksız bir ayrımcılık içerdiğini savunmuş ve Fransız peynirleri, köpüklü şarapları ve lüks çantalarına gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Bu gerilim, iki taraf arasında varılan bir anlaşmayla geçici olarak çözüme kavuşmuştu. Bu anlaşmaya göre, küresel teknoloji devlerinin nasıl vergilendirileceğini düzenleyen yeni küresel kurallar yürürlüğe girdiğinde, Fransa’nın DST'yi kaldırması öngörülüyordu. Ancak bu müzakereler yıllardır sonuçsuz kaldı ve dijital vergi uygulaması devam etti.

Fransa için önemli bir gelir kaynağına dönüştü

Zamanla Paris yönetimi için önemli bir gelir kaynağı haline gelen DST, 2023 yılında yaklaşık 700 milyon euro gelir sağladı. Fransa, bu verginin kaldırılması yönündeki baskılara rağmen uygulamayı sürdürmekte kararlı olduğunu vurguluyor.

Dijital vergi konusunda küresel bir mutabakata varılmadığı sürece Fransa’nın DST'yi kaldırması beklenmiyor. Avrupa’nın diğer ülkeleri de benzer uygulamaları değerlendirirken, ABD ve AB arasındaki vergi müzakerelerinin geleceği belirsizliğini koruyor.