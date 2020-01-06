Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor

06 Ocak 2020

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye, İtalya ve Fransa’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bazı mutabakat zabıtlarının da imzalandığı SAMP-T projesinde ise Fransa’nın engelleyici tutum sergilediğini belirten Demir, “Üç ülkenin ihtiyacını karşılamaya yönelik bir girişim sürüyordu. Eğer Fransa’nın tutumu değişmezse diğer ortakla devam etme yoluna gidilebilir” dedi. Demir, “Diğer ortak İtalya olabilir mi” sorusuna, “Olabilir” yanıtını verdi.

ALTAY Tankı Seri üretimi: Güç paketi sorunları var hızla çözeceğiz

ALTAY tankının seri üretimi için güç paketi (motor + transmisyon) tedarikinde sorun olduğunu belirten, İsmail Demir, bu nedenle seri üretimin başlayamadığını bildirdi. Türkiye’nin geliştirme aşamasından kalan 4 adet güç paketinin elde olduğunu belirten Demir, “Bu 4 adet ile üretim başlayacaktır. Ancak bir üretim hattını 4 adet için üretip kapatmak olmaz. Alternatif arıyoruz. Hızlı bir çözüm olacağını düşünüyoruz” dedi.

Demir, seri üretim yüklenici firmasının ilk tankı tesliminin “T0+18 ay” (üretim hattının oluşturulmasının ardından 18 ay sonra ilk tankın teslim edilmesi) olduğunu hatırlatarak, güç paketinin sağlanamamasını “mücbir sebep” olarak niteledi.

Sektörün sürdürülebilirliği

Savunma sanayiinde yerli ihtiyacın karşılanması ve ihracat yapılmasının kritik unsurlar olduğunu belirten İsmail Demir, özellikle ihracat için yoğun çaba harcandığını belirtti. Firmaların “bu alanda çok para var, biz de girelim” diye düşünebileceğini ancak “çok büyük kaynaklar olmadığını” söyleyen İsmail Demir, savunma sanayii ekosisteminin “orta kademesinde” yetenekli firmalara ihtiyaç olduğunu da belirtti.

Metal işleme makinelerinde kısıtlar gözleniyor

Bu arada Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, son dönemde dünyada hassas ve kritik üretimler yapabilen metal işleme takım tezgahlarında küresel anlamda bir kısıtlama eğilimi gözlendiğini belirterek, Türkiye’nin bu alanda da teknoloji geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.