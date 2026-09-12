Fransa'nın borç faturası yüzde 25 sıçrıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da zayıf büyüme ile yüksek kamu borcunun aynı anda baskı oluşturduğu yeni bir dönem başlıyor.

Ülkenin kamu borcunun finansman maliyeti hızla yükselirken hükümetin faiz ödemeleri bu yıl yaklaşık 65 milyar euroya ulaşacak. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Faiz faturasının büyüklüğü artık yalnızca bütçe dengelerini değil kamu harcamalarının dağılımını da etkileyebilecek seviyeye ulaştı. Borç için ödenecek faiz tutarının eğitim ve savunmaya ayrılan yıllık kaynakları aşması bekleniyor.

Faiz faturası bir yılda yüzde 25 büyüyor

Fransa uzun yıllar boyunca düşük faiz ortamının sağladığı avantajla yüksek kamu borcunu görece düşük maliyetle finanse edebildi.

Ancak küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve yatırımcıların Fransa’nın bütçe görünümüne ilişkin artan kaygıları bu tabloyu değiştirdi.

Devletin mevcut borçlarının daha yüksek faizlerle yeniden finanse edilmesi, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını hızla büyütüyor.

Bu yıl yaklaşık 65 milyar euroya ulaşması beklenen ödeme, Fransa’nın kamu maliyesinde en hızlı büyüyen harcama kalemlerinden biri haline geliyor.

Sorun yalnızca 2026 ile sınırlı değil. Yüksek faizlerin kalıcı hale gelmesi durumunda önümüzdeki yıllarda vadesi gelen borçların yeniden finansmanı bütçe üzerindeki yükü daha da artırabilir.

Büyüme beklentisi yüzde 0,5'e indirildi

Borç maliyetlerinin yükseldiği dönemde ekonominin yeterince hızlı büyüyememesi Fransa açısından ikinci büyük sorun.

Hükümet 2026 yılı için büyüme tahminini yüzde 0,5’e çekti. Resmî istatistik kurumunun son değerlendirmesi ise büyümenin yüzde 0,4 civarında kalabileceğine işaret ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 0,1 küçülmesi, yılın geri kalanındaki toparlanma beklentilerini de zayıflattı.

Enerji maliyetlerindeki artış, yaz dönemindeki aşırı sıcakların tarımsal üretime verdiği zarar ve siyasi belirsizlik ekonominin hız kazanmasını zorlaştırıyor.

Yalnızca sıcak hava dalgalarının 2026 yıllık büyümesinden yaklaşık 0,1 puan götürebileceği hesaplanıyor.

10 yıllık faiz 2008'den beri en yüksek düzeyde

Piyasalardaki baskının en net göstergelerinden biri Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvillerinde görülüyor.

Gösterge tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,45’e çıkarak 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Daha yüksek tahvil faizi, yeni borçlanmanın devlet açısından daha pahalı hale gelmesi anlamına geliyor.

Fransa’nın Alman devlet tahvillerine kıyasla ödediği ek faiz de yatırımcıların ülkenin mali görünümüne yönelik risk algısının arttığını gösteriyor.

Fransa tahvillerindeki risk priminin bazı dönemlerde İtalya ve Yunanistan seviyelerinin üzerine çıkması, yıllarca euro bölgesinin en güvenli borçlanıcılarından biri olarak görülen ülke açısından dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

Borç 3,5 trilyon euroyu geçti

Fransa’nın kamu borcu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3,5 trilyon euroya ulaştı.

Borç stokunun milli gelire oranı yüzde 117,6 seviyesine yükselirken bu oran euro bölgesi ortalamasının belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

Yüksek borç tek başına yeni bir sorun değil. Asıl değişim, bu borcun finansman maliyetinin hızla yükselmesi.

Ekonomik büyümenin yüzde 0,5 civarında kaldığı ancak devletin borçlanma faizinin yüzde 4’ün üzerine çıktığı bir ortamda borç yükünün milli gelire oranını aşağı çekmek giderek zorlaşıyor.

Bu nedenle Fransa’nın bütçe açığını azaltabilmesi için ekonomik büyümenin hızlanması veya kamu harcamalarında daha sert önlemler alınması gerekecek.

Bütçe açığı hedefi de tehlikede

Hükümet daha önce bütçe açığını bu yıl milli gelirin yüzde 5’i seviyesine indirmeyi hedefliyordu.

Ancak enerji maliyetleri, düşük büyüme ve artan faiz ödemeleri nedeniyle bu hedefin yakalanması giderek zorlaşıyor.

Faiz giderlerinde ortaya çıkan her ek artış, hükümetin başka alanlarda kullanabileceği bütçe alanını daraltıyor.

Bu durum sosyal harcamalar, altyapı yatırımları, savunma ve vergi politikaları üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken büyük ölçekli harcama kesintileri veya vergi artışlarının siyasi açıdan uygulanması da daha zor hale geliyor.

Avrupa için yeni risk Fransa olabilir

Fransa’daki gelişmeler yalnızca ülke ekonomisini ilgilendirmiyor.

Fransa, Almanya ile birlikte euro bölgesinin ekonomik ve mali sisteminin iki temel taşı arasında bulunuyor. Bu nedenle Fransız devlet tahvillerindeki sert hareketler Avrupa tahvil piyasalarının tamamına yayılabilecek etkiye sahip.

Ekonominin zayıf büyümesi aynı zamanda Avrupa iç talebini de baskılayabilir.

Fransa’nın önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel denklem giderek netleşiyor: ekonomi yavaş büyürken borç stoku yüksek kalıyor, yüksek borç ise artık çok daha pahalı faizle çevriliyor.

Bu nedenle piyasaların izleyeceği kritik göstergeler 10 yıllık tahvil faizinin seyri, bütçe açığı, yeni büyüme verileri ve hükümetin borç yükünü azaltmak için açıklayacağı önlemler olacak.