Fransız çimento devi Lafarge'ın 'teröre finansman' davası başladı

Lafarge'ın, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmek" ve "uluslararası yaptırım kararlarına uymamak"tan yargılandığı davanın ilk duruşması Paris Ceza Mahkemesi'nde başladı.

16 Aralık'a kadar devam edecek olan duruşmalarda, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge firması ile 8 kişi yargılanacak. Yargılananlar arasında Lafarge'ın 4 eski Fransız yöneticisi, şirket adına terör örgütleriyle görüştüğü iddia edilen 2 Suriyeli aracı ve biri Ürdünlü ve biri Norveçli olmak üzere 2 güvenlik sorumlusu yer alıyor.

Uluslararası yolsuzlukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinden (ECCHR) yaklaşık 9 yıllık hukuki sürecin ardından açılan davaya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada, bu davanın "Fransız yargısının çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin sorumluluğunu incelemesi açısından eşsiz bir fırsat olduğu" belirtildi.

Dava mağdur çalışanların sesini duyurmak için "kilit aşama"

Açıklamada, bu davanın ayrıca, Lafarge nedeniyle mağdur olan eski çalışanların sesini duyurmak için "kilit bir aşama" olduğu kaydedilirken, şirket için eskiden çalışmış olan birçok Suriyeli çalışanın da neler yaşadıklarını anlatmak için davaya katılacağı ifade edildi.

Lafarge hakkında "insanlığa karşı suça iştirak etmekten" açılan soruşturmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, bu durumun dünyada bir ilki teşkil ettiği kaydedildi.

1 milyon 125 bin Euro para cezası ve ek cezalar gündemde

Davada yargılanan 8 kişi, "terör örgütünü finanse etmekten" 10 yıl hapis ve 225 bin Euro para cezası riskiyle karşı karşıya bulunurken, "tüzel kişi" sıfatıyla yargılanan Lafarge ise 1 milyon 125 bin Euro para cezası ve ek cezalara mahkum edilebilir.

Öte yandan, Lafarge "uluslararası finansal yaptırım kararlarına uymamaktan" suçlu bulunursa, ihlale konu olan tutarın 10 katına kadar (yaklaşık 46 milyon avro) para cezasına çarptırılabilir.

Lafarge'a bağlı eski yöneticiler ise aynı suçtan 5 yıl hapis ve para cezasının yanı sıra ihlal sonucu elde edilen mal varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıya kalabilir.