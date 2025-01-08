Fransız devi Carrefour boykota yenildi... Mağazalar bir bir kapandı
Fransa merkezli market zinciri Carrefour, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle pek çok ülkede 'boykot' ediliyordu. Mağazalar iş yapamaz hale gelirken, Carrefour Ürdün'den sonra Umman'da da faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.
Fransız devi Carrefour, Gazze'yi işgal eden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle uzun zamandır boykot ediliyordu. Özellikle Arap ülkelerinde sıkı takip edilen boykot, Umman'da mağazaları iş yapamaz hale getirdi.
Tüm mağazaları kapattı
Gelişmelerin ardından Carrefour, ülkedeki mağazalarını kapatarak 7 Ocak itibarıyla tüm faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.
Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, mağazaların kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Carrefour, Ürdün'deki mağazalarını da 4 Kasım 2024'te kapatmıştı.