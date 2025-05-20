Fransız devinin Bursa fabrikasında grev! Üretim durdu

Enerji ve taşımacılık devi Alstom'un Bursa fabrikasında işçiler, uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağnamayınca sabah saatlerinde iş bıraktı.

Grev kararıyla birlikte fabrikanın üretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İşçiler, maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu ve sosyal haklarda iyileştirme taleplerinin karşılıksız kaldığını belirtiyor.

Alstom'dan henüz bir cevap gelmedi

Sendika yetkilileri ise Alstom'un taleplere kulak vermesi halinde görüşmelere yeniden başlayabileceklerini ifade etti.

Alstom yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Enerji ve taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan, Fransız menşeli bir firma olan Alstom TGV ve Eurostar gibi hızlı trenlerin de üreticisi.