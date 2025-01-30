Fransız ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde küçüldü

Fransa ekonomisi, 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 oranında daraldı. Üçüncü çeyrekte Paris'te düzenlenen yaz Olimpiyatlarının sağladığı yüzde 0,4’lük büyümenin ardından, siyasi çıkmazın tüketici ve iş dünyası güvenine etkisiyle yılın son aylarında küçülme kaydedildi.

Fransa’nın istatistik kurumu Insee tarafından açıklanan verilere göre, dördüncü çeyrek performansı, The Wall Street Journal anketine katılan ve durağan bir büyüme bekleyen ekonomistlerin tahminlerinden biraz daha kötü oldu. Buna rağmen, Aralık ayında hane halkı harcamalarının bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış göstermesi dikkat çekti. Ancak bu toparlanma, çeyrek genelindeki ekonomik daralmayı telafi edemedi.

Fransız ekonomisi, tüm yıl boyunca ise yüzde 1,1 oranında büyüme kaydetti. Bu oran, 2023 yılındaki büyüme hızıyla paralellik gösterdi. Yaz Olimpiyatlarının olumlu etkileri yılın ilk yarısında öne çıkarken, ikinci yarıda azalan ivme ve politik belirsizlikler ekonomik büyümeyi sınırladı.