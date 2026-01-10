Fransız kadınları iç giyime 2 milyar Euro harcadı

Dünyanın prestijli kadın iç giyim fuarlarından biri olarak kabul edilen Salon International de la Lingerie öncesinde yayımlanan pazar araştırmasına göre, Fransa’daki kadın iç giyim pazarı 2025’te 2,01 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2024’teki 2,08 milyar Euro'nun altında kaldı.

Sütyen, büstiyer ve braletler yıllık harcamaların yüzde 57’sini oluşturarak liderliğini korudu. Tanga, slip ve külotlar ise yüzde 37 payla ikinci sırada. Fransız kadınlar, estetik ve konforun yanı sıra dayanıklılığı da önceleyerek, gerekirse daha fazla ödemeyi tercih ediyor.

323,4 milyon Euro'luk çorap satıldı

Kadın çorap pazarı 2025’te 323,4 milyon Euro'ya ulaştı. Uyku giyiminde pijamalar yüzde 41 payla lider oldu, şortlu pijama takımları ise yüzde 12,2’ye ulaştı.

Pazarın yüzde 12,4’ünü oluşturan ev giyimi büyümeyi sürdürüyor. Yoga, pilates ve evde antrenmanlara ilgi; günün her anına uyum sağlayan, konfor-estetik dengesini kuran parçaları öne çıkarıyor.